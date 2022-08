L2 : Bordeaux se défait de Niort, Sochaux tombe à domicile face à Amiens

Après le match nul entre l'En Avant Guingamp et le Paris FC au Roudourou (0-0) pour la deuxième journée, la Ligue 2 reprenait ses droits ce samedi avec le traditionnel multiplex du samedi soir. Parmi ces rencontres, on retrouve les Girondins de Bordeaux, vainqueurs à domicile face à Niort. Un troisième clean-sheet de rang et une deuxième victoire en trois matches, de quoi donner de la confiance aux hommes de David Guion.

Dans les autres rencontres de la soirée, Bastia ne faisait qu'une bouchée de Grenoble, notamment grâce à un grand Migouel Alfarela, auteur d'un doublé de passes décisives. Le Stade Malherbe de Caen croyait glaner trois succès dans ce début de saison, avant de se faire surprendre en fin de match sur le terrain de Dijon. Enfin, Amiens, en infériorité numérique pendant une dizaine de minutes, arrachait les trois points à Sochaux.

Les résultats du multiplex de 19 heures

Annecy 0-1 Laval : Maggiotti (14e)

Bastia 3-0 Grenoble : Magri (8e), Salles Lamonge (24e), Santelli (85e)

Bordeaux 1-0 Niort : Delaurier-Chaubet (61e)

Dijon 2-2 Caen : X. Silva (60e), Soumare (pen, 90e) / A. Mendy (49e), C. Traore (csc, 87e)

Le Havre 1-1 Pau : Kechta (21e) / Beusnard (82e)

Metz 2-0 Valenciennes : Jallow (15e), Mikautadze (87e)

Nîmes 1-0 Rodez : Omarsson (62e)

Sochaux 0-1 Amiens : Doums (72e)