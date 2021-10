OL : l'ultime volonté de Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

C'est l'histoire d'un incroyable pari, qui dépasse l'entendement. Présent en conférence de presse jeudi avant la réception de l'AS Monaco samedi (21 heures), Peter Bosz s'insurgeait contre les cadences infernales du calendrier pour les joueurs. Le technicien néerlandais évoquait notamment le cas Lucas Paqueta qui disputait avec le Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi un match face à l'Uruguay (4-1) pour le compte des qualifications au Mondial 2022.

Titulaire au coup d'envoi, le milieu brésilien a donc disputé 212 minutes de jeu pendant la trêve internationale. Une convocation de l'ancien Milanais dans le groupe lyonnais pour la réception de l'ASM paraissait indécente. Oui mais voilà, Paqueta ne l'entendait visiblement pas de cette oreille... Dans son édition du jour, L'Equipe révèle en effet que le principal protagoniste souhaiterait jouer avec l'OL samedi soir !

Peter Bosz prêt à prendre un risque avec Paqueta ?

Il faut dire que le joueur de l'Olympique Lyonnais n'a pas traîné pour rentrer dans le Rhône, avec un retour en France aux alentours de 20 heures. Dès son arrivée à Lyon, Paqueta a été pris en charge par son kiné personnel pour des soins. Tout aurait été mis en place pour que le principal protagoniste récupère au plus vite des six heures de décalage horaire entre la France et le Brésil. Dans un premier temps protecteur avec son joueur, Peter Bosz s'est finalement ravisé en convoquant Paqueta pour le choc face à Monaco.

Il faut dire que les solutions ne sont pas légion en attaque à l'OL ces derniers temps, entre les blessures de Slimani et Dembélé, et un Tino Kadewere encore un peu juste pour démarrer. Résultat, c'est Rayan Cherki qui pourrait commencer la rencontre face aux Monégasques dans un rôle de faux neuf. Une position qu'occupait à merveille jusqu'ici un certain Lucas Paqueta... Conscient de l'enjeu d'une telle affiche sur la suite de la saison, Bosz pourrait donc être tenté d'offrir quelques minutes à son artiste brésilien. Le jeu en vaut la chandelle...