Ligue 1 : l’OL fait du surplace après un nouveau nul face à Toulouse

Après une première partie de saison réussie en Ligue 1 et en Ligue Europa, l’OL connaît un début d’année 2025 difficile. Après une victoire dure à aller chercher face à Montpellier (1-0), les Gones ont enchaîné avec une défaite à Brest (1-2) et une élimination gênante face à Bourgoin-Jallieu qui a eu lieu ce mercredi. Pour repartir de l’avant et éviter une disette inquiétante, les hommes de Pierre Sage se devaient de l’emporter ce samedi à domicile face à Toulouse. Pour ce faire, Pierre Sage a décidé d’aligner une équipe-type pour battre des Toulousains coriaces. D’entrée, Lyon est pourtant apparu en difficulté.

Loin d’être précis dans leurs gestes et montrant une certaine monotonie dans le jeu, les Rhodaniens n’ont pas semblé très inspirés. En face, Toulouse a joué ses coups à fond. Sur l’un d’entre eux, Zakaria Aboukhlal a cru ouvrir le score en étant à l’affût après une tentative de Joshua King (12e) mais l’attaquant norvégien était en position de hors-jeu. Après ce premier avertissement, les locaux ont gardé la mainmise dans le jeu. Peinant à cadrer le moindre tir, l’OL a vu la VAR ne pas lui accorder un penalty après une main difficile à siffler de Cresswell (26e). En fin de première période, Toulouse a été proche de prendre l’avantage mais Niakhaté n’a fait que frôler le contre-son-camp quand Joshua King a vu sa reprise tutoyer le poteau gauche de Lucas Perri (45e, 45+3e).

Un OL loin d’être inspiré, un TFC maladroit

Après un premier acte disputé où l’OL a eu toutes les difficultés du monde à exister offensivement, les Gones sont revenus avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. Mais cela n’aura été qu’éphémère et le TFC s’est finalement procuré les meilleures opportunités. Malgré des flashes de génie de Rayan Cherki, les Occitans ont été les plus menaçants et Aron Donnum était proche d’ouvrir le score avec une frappe limpide du gauche (60e). Dans la foulée, les hommes de Carles Martinez Novell ont loupé un invraisemblable contre mené par cinq joueurs contre 2 Lyonnais mais qui n’a finalement rien donné.

Bousculé, l’OL a cherché des ressources pour faire la différence. Mais montrant d’incroyables limites offensivement avec des joueurs en panne d’inspiration, les Gones n’ont pas su faire la différence offensivement. Il a fallu attendre la 75e minute et l’entrant Malick Fofana pour voir la première frappe cadrée en seconde période par l’OL. Ce sera finalement la seule, signe d’un secteur offensif apathique chez les Lyonnais ce samedi. Avec ce nul vierge, les Gones continuent d’être en difficulté. Loin d’être rassurants, les Lyonnais manquent le coche et restent sixièmes. De son côté, Toulouse peut avoir des regrets et pointe au 8e rang.