Les agents de joueurs montent au créneau

Alors que la situation du football français inquiète, entre la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 et la défaillance de Mediapro, les joueurs et joueuses pourraient être amenés à consentir des efforts sur le plan salarial.

L'Union des Agents Sportifs Français a décidé de monter au créneau pour défendre les intérêts de leurs clients, assurant qu'ils ne feraient pas de sacrifices, et appelant à être invité à être entendus pour une concertation d'envergure sur le sujet.

Le Communiqué

«L’UASF (L’Union des Agents Sportifs Français) s’est réuni ce lundi et constate que les joueurs, joueuses, entraîneurs, sont les seuls à qui il est demandé de faire des efforts alors qu’ils ne sont ni responsables de la pandémie, et encore moins du marasme lié aux droits T.V.

Les joueuses, joueurs et entraîneurs ont déjà consenti d’énormes sacrifices financiers lors du premier confinement il y a bientôt un an. Ils ont tous prouvé qu’ils étaient solidaires.

Maintenant, est-il juste de leur demander d’être encore les seuls à être montrés du doigt alors que la faillite des droits T.V. n’est en aucun cas de leur responsabilité ni des agents qui les représentent ?

LE SYNDICAT n’admettra pas une baisse sans des contreparties.

Dans ces conditions, l’UASF souhaite être invité à participer aux réunions organisées par les divers syndicats de clubs et de la LFP (Ligue Professionnel de Football) afin de débattre et défendre les joueurs, joueuses et entraîneurs.

Ils vont tous être reçu individuellement par leur club pour évoquer cette baisse des salaires et reviendront toutes et tous vers leurs agents car nous avons un devoir de conseil et de suivi. Il serait donc judicieux que nous puissions avoir pu être entendu avant de nous positionner et de livrer nos *conseils.

Union des Agents Sportifs Français

Le Conseil d’Administration»