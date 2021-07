Real Madrid : Gareth Bale écarte tout départ en MLS

De retour d'un prêt à Tottenham, Gareth Bale est l'objet de toutes les rumeurs au Real Madrid. Avec le départ de Zinedine Zidane et l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc merengue, l'ailier gallois attend de voir le déroulement de la présaison pour voir comment passer sa dernière année de contrat. Depuis quelques jours, la presse espagnole parle d'un probable départ de l'attaquant de 32 ans aux États-Unis, mais toutes ces rumeurs ont été démenties.

Selon les informations du quotidien madrilène AS, l'entourage du Gallois est clair : Gareth Bale reste au Real Madrid cette saison. L'entraîneur italien de la Casa Blanca compterait sur lui, ce qui lui permettrait de garder le rythme et le niveau pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec le Pays de Galles. Et pourquoi pas disputer ce Mondial avant de s'envoler pour la MLS, où l'Inter Miami sera le favori pour accueillir l'international gallois aux 96 sélections...