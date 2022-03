Manchester City : le PSG et Chelsea se positionnent sur Riyad Mahrez

La suite après cette publicité

Le 4 mai 2021, à l'Etihad Stadium, Manchester City élimine le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce soir-là, l'équipe de Pep Guardiola est portée tout au long du match par un Riyad Mahrez étincelant et double buteur. Le Paris Saint-Germain se dit alors que l'international algérien a le profil idéal pour remplacer Angel Di Maria (34 ans, fin de contrat en juin 2022) et qui, encore aujourd'hui, n'a pas encore prolongé son contrat avec Paris. Depuis, la réflexion a mûri. Les dirigeants parisiens ne s'en cachent pas et en privé, ne tarissent pas d'éloges pour le gaucher de 31 ans.

Ce week-end encore, une titularisation pour Riyad Mahrez et un doublé. Le derby de Manchester a souri à l'ailier algérien, qui a pu prouver une nouvelle fois qu'il savait être présent dans les grands rendez-vous. Deux buts qui permettent au capitaine de l’équipe nationale d’Algérie d'atteindre 21 réalisations toutes compétitions confondues avec les Citizens cette saison, et qui en font donc le meilleur buteur de l’équipe. Des performances qui suscitent donc l'intérêt de plusieurs cadors européens.

Le PSG et Chelsea sont intéressés

Ainsi, selon nos informations, deux clubs travaillent sur le sujet depuis plusieurs semaines. On trouve donc le PSG, qui l'avait déjà approché par l'an passé, et notamment avant l'arrivée de Lionel Messi au club. L'intérêt existe toujours et le statut contractuel du joueur rend l'opération abordable (le tarif pourrait être compris entre 30 et 40 M€). Le deuxième club est Chelsea, dont la récente actualité met en pause les quelques dossiers déjà étudiés pour le prochain mercato.

Mais les Blues, à la recherche de milieux offensifs plus efficaces face aux buts, s'intéressent de près au joueur des Skyblues. À 31 ans, Riyad Mahrez dispose déjà d'une solide expérience en Premier League, lui qui a d'ailleurs reçu le titre de joueur de l'année en 2015-16 avec Leicester. Alors qu'il dispute sa 4e saison avec Manchester City, le natif de Sarcelles a atteint semble-t-il son zénith. Et à l'heure actuelle, le meilleur buteur en championnat des Citizens, par ailleurs 5e meilleur buteur de Premier League, n'a en tout cas pas avancé quant à une prolongation avec les SkyBlues.