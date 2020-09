La nouvelle proposition du Barça à Luis Suarez

Luis Suarez est plus que jamais invité au départ du FC Barcelone. Courtisé par la Juventus et l'Atlético de Madrid, l'Uruguayen de 33 ans se doute bien qu'il va partir et même s'il s'est déjà mis d'accord avec la Vieille Dame notamment, il n'entend pas faire de cadeau à son club actuel. Sous contrat jusqu'en 2021 avec les Blaugranas, il veut récupérer l'argent de sa dernière année, lui qui empocherait moins ailleurs.

Le Barça lui a d'abord mis la pression mais désormais dans l'impasse dans ce dossier qui est bloqué de partout, le club s'apprête à lui faire une nouvelle offre. D'après Sport, le club catalan va lui proposer de combler ce manque à gagner en lui offrant la différence de ce qu'il aurait dû toucher sur cette dernière année de contrat. Suffisant à forcer le départ de l'attaquant ? Réponse dans les prochaines heures.