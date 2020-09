Le FC Barcelone met la pression sur Luis Suarez !

Les histoires d'amour finissent souvent mal, en général. Cela semble être un peu le cas entre Luis Suarez et son club, le FC Barcelone. Suite à l'éviction de Quique Setién, Ronald Koeman a été nommé sur le banc des Blaugranas. Son premier objectif ? Faire le ménage dans l'effectif et, donc, dans le vestiaire. Première étape ? Envoyer Arturo Vidal loin de la Catalogne. La seconde a été d'appeler Luis Suarez pour lui dire qu'il ne comptait pas sur lui.

La suite après cette publicité

Pour la première rencontre - amicale - du Néerlandais sur le banc du FCB, l'Uruguayen n'était pas dans le groupe et Lionel Messi et ses coéquipiers l'ont emporté. Depuis le début, El Pistolero s'entraîne seul, mais continue de le faire. L'international de la Celeste est pisté par plusieurs clubs, et notamment la Juventus Turin, qui se cherche désespérément un avant-centre depuis le départ de Gonzalo Higuain.

Suarez veut son argent

Sauf que rien n'est simple. En effet, selon les informations de Sport, Suarez ne compte faire absolument aucun cadeau au Barça et exige le paiement entier de sa dernière année de contrat. De son côté, l'écurie espagnole l'enjoint d'accepter l'offre de la Juventus. Le quotidien explique que la tension ne cesse d'augmenter entre le joueur et sa formation et qu'elle est même devenue maximale ces derniers jours.

Pour convaincre un joueur de céder, en général, les clubs usent de la menace. C'est aussi le cas dans cette histoire puisqu'apparemment, le Barça serait tout à fait disposé à laisser le joueur en tribune cette saison. Concernant un départ, il serait déjà d'accord avec la Vieille Dame sur un contrat de trois années, mais ne compte absolument pas partir du Barça sans récupérer son salaire (2,68 M€ par mois). On le comprend.