Le meilleur buteur du championnat argentin sur les tablettes du Barça

Il risque d'affoler le prochain mercato. L'attaquant argentin Julian Alvarez, 21 ans, vient de conclure la saison avec 17 buts, auréolé d'un titre de champion d'Argentine avec son club de River Plate. En fin de contrat à Buenos Aires dans un an, l'heure est peut-être venue pour le petit prodige d'1m70 de traverser l'Atlantique pour découvrir le football européen. International à cinq reprises avec l'Albiceleste, le meilleur buteur de Primera Division - qui émarge à 21 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison - savait déjà que l'Atlético, Séville et le Real Madrid, la Fiorentina, l’AC Milan et la Juventus, Leverkusen et le Borussia Dortmund s'intéressaient à lui.

La suite après cette publicité

Un nouveau prétendant vient s'ajouter à la liste : le FC Barcelone. Selon Olé, le club blaugrana serait sur ses traces et aurait même dépêché des émissaires en Argentine pour tenter de faire affaire avec River Plate. Le média argentin précise que le dossier a pris de l'épaisseur depuis la blessure de Memphis Depay et alors que la situation autour de Sergio Agüero, qui pourrait mettre un terme à sa carrière, reste floue. Pour s'attacher les services de Julian Alvarez, il faudra débourser 20 000 000 d'euros, soit le montant de sa clause. Une somme que le FC Barcelone ne peut pour le moment pas dépenser.