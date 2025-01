RC Lens : Will Still confirme le départ imminent de Brice Samba

Depuis 2022, Brice Samba est le gardien du RC Lens. Fort de trois saisons de haut niveau en Angleterre avec Nottingham Forest, l’ancien grand espoir du Havre et de l’OM arrivait chez les Sang et Or avec la volonté d’enfin s’affirmer comme l’un des meilleurs gardiens de France. Une mission accomplie dès sa première saison. Membre éminemment important lors de la quête d’un ticket pour la Ligue des Champions au terme d’une saison 2022-2023 remarquable, Samba a marqué les esprits pour sa première saison de retour dans l’Hexagone.

Des prestations XXL dans les buts artésiens qui lui ont également permis d’aller chercher ses premières sélections avec l’équipe de France. Aujourd’hui capé à trois reprises, le portier de 30 ans est entré dans une nouvelle dimension depuis son arrivée à Lens. Considéré à juste titre comme l’un des meilleurs gardiens de France, le natif de Linzolo ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts depuis plusieurs mois. Pisté par de nombreux clubs cet été, Samba avait fait le choix de rester encore dans le nord de la France. Pour autant, l’idylle entre le gardien et le RC Lens ne devrait pas résister à l’hiver et son mercato.

Will Still annonce le départ de Samba et l’arrivée d’un remplaçant

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le RCL, Samba est attaqué depuis plusieurs semaines par le Stade Rennais. Ayant officialisé l’arrivée de Seko Fofana il y a quelques jours, le club breton est proche de mettre la main sur une nouvelle idole récente de Bollaert. Une arrivée qui semble imminente alors qu’un Will Still assez peiné a même confirmé le départ de Brice Samba ce vendredi en conférence de presse : «j’ai appris que Brice voulait quitter le club pendant les vacances, qu’il avait reçu une offre. Comment je le vis ? C’est forcément embêtant, parce que c’est le capitaine du club, un très, très bon gardien. Mais à partir du moment où son choix est fait, il n’y a plus trop à discuter. Garder un joueur qui ne veut plus être là, ce n’est pas forcément une bonne chose pour un vestiaire, donc au final ce n’est pas si compliqué que ça.»

Une vente inéluctable donc et qui va contraindre les dirigeants lensois à s’activer dans les prochaines semaines pour remplacer l’international français (3 sélections). Comme nous vous le relayions ce jeudi, le board des Sang et Or a ciblé Jean Butez, gardien du Royal Antwerp, pour remplacer Samba. En attendant, Still a confirmé qu’un remplaçant sera bel et bien recruté lors du mercato hivernal, et ce, malgré les bonnes prestations d’Hervé Koffi dans les buts du RC Lens : «Hervé (Koffi) jouera dimanche et jusqu’à nouvel ordre, il a fait un bon match contre Paris et il rejouera ce week-end. À lui de prouver qu’il est bon et qu’il a les capacités qu’il faut pour être avec nous. Il y a forcément un processus de recrutement en place, Brice va être remplacé.»