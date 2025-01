Le RC Lens a trouvé le successeur de Brice Samba

Devant engranger de l’argent cet hiver, le Racing Club de Lens va pouvoir bénéficier d’un joli chèque de la part du Stade Rennais pour son gardien Brice Samba (30 ans). Le portier international tricolore va ainsi offrir un chèque d’environ 15 millions d’euros aux Nordistes qui vont s’affairer pour lui trouver un remplaçant. Et cela a bien avancé ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Alors que le Burkinabé Hervé Koffi (28 ans) et le Slovène Denis Petric (30 ans) sont toujours au club, Lens entend bien se trouver un nouveau titulaire dans les cages. Et à l’instar d’Hervé Koffi, arrivé de Charleroi, les Artésiens ont décidé d’aller du côté de la Jupiler Pro League pour trouver leur bonheur. Gardien du Royal Antwerp depuis 2020, Jean Butez est particulièrement apprécié des Lensois.

Il a joué au chat et à la souris avec Hervé Koffi

Né à Lille, ce portier français de 29 ans est d’ailleurs un pur produit du centre de formation du Lille OSC, le rival des Lensois, où il a grandi entre 2003 et 2017, date de son départ pour la Belgique. Prêté à Mouscron - alors qu’Hervé Koffi était un joueur de Lille - Jean Butez s’est vite affirmé comme le numéro un du club belge. Cela l’a d’ailleurs amené à rallier l’ambitieuse formation d’Antwerp en 2020 tandis que Mouscron avait choisi… Hervé Koffi pour le remplacer.

La suite après cette publicité

Vainqueur du championnat belge en 2023 et de la Coupe de Belgique la même année, Jean Butez dispose d’une belle petite expérience avec 13 matches de Ligue Europa et 7 matches de Ligue des Champions à son actif. Seulement utilisé à deux reprises cette saison, il a été déclassé au profit de Senne Lammens (22 ans) un jeune espoir belge. Un accord est désormais imminent entre Antwerp et Lens pour un transfert de l’ordre de trois millions d’euros. Jean Butez pourrait signer un contrat de trois ans et demi pour enfin faire ses premiers pas en Ligue 1.