Rennes : le prix de Brice Samba est connu

Le Stade Rennais s’active à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. Après Seko Fofana, actuellement sous les couleurs d’Al-Ettifaq en Arabie saoudite et de plus en plus proche du club breton, Brice Samba devrait lui aussi débarquer en Bretagne.

L’actuel dernier rempart du RC Lens s’offrirait ainsi un nouveau challenge, lui qui navigue à vue depuis l’été passé, lorsqu’il avait pu être annoncé sur le départ à plusieurs reprises. Pour boucler l’opération et enrôler le gardien de 30 ans, Rennes devrait débourser entre 13 et 15 millions d’euros.