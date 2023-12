Coupe de France : les résultats complets du 8e tour

Dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France et quelques semaines avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, prévu le week-end du 7 janvier 2024 pour les 32es de finale de la compétition, 46 rencontres avaient lieu ce 9 et 10 décembre 2023. L’occasion pour certaines écuries de L2 d’assumer leur statut de favori mais aussi, pour d’autres, d’offrir quelques surprises de taille. Dans cette optique, notons l’élimination de Saint-Etienne, sorti par Nîmes (0-1), pourtant relégable en National.

La suite après cette publicité

Au rang des résultats inattendus, on retrouve par ailleurs l’exploit réalisé par Chambéry, pensionnaire de N3, face à Grenoble, cinquième de L2 (1-1 ; 5-4 tab). Pour le reste, Guingamp (L2) a assuré l’essentiel (1-0) face à l’AG Caen (N3), le Paris FC s’est défait (3-1) de Saint-Denis (DH Réunion), Caen n’a pas tremblé pour venir à bout (4-1) du RC Calais. Auxerre s’est, de son côté, baladé (4-1) sur la pelouse de Saint-Méziery, pensionnaire de DH. Qualification également actée pour Pau, Rodez, Châteauroux, Amiens, Angers, Quevilly Rouen, Laval ou encore Valenciennes, malgré une interruption d’une vingtaine de minutes après des affrontements entre supporters et forces de l’ordre.

À lire

CdF : l’entraîneur d’Angoulême désosse Albert Riera et Bordeaux

Bordeaux s’en sort, Saint-Etienne, Ajaccio et Annecy prennent la porte !

En grande difficulté depuis le début de la saison, les Girondins de Bordeaux ont, eux aussi, validé leur billet pour le tour suivant grâce à une courte victoire (1-0) sur la pelouse du Angoulême CFC (N2). Opposé à Reims Ste Anne, évoluant actuellement en N3, Dunkerque a cependant pris la porte. Si les Nordistes avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Baghdadi (26e), ils ont finalement relancé les locaux sur un but contre son camp de Lavallee (36e, csc) avant de craquer lors de la séance décisive de tirs au but.

La suite après cette publicité

Autre grosse surprise de ce week-end, l’élimination d’Annecy sur le terrain de Thionville (N3). Auteur d’un très joli parcours la saison passée, l’actuel 15e de L2 a finalement rendu les armes sur deux réalisations signées Sylla (50e) et Baradji (69e). Septième de L2, Ajaccio s’est aussi fait surprendre face à Orléans, 11e de National et porté par un doublé de Fortune (5e, 66e). Pour rappel, le tirage au sort des 32èmes de finale sera effectué ce lundi 11 décembre, à partir de 19h00 au Pavillon Dauphine (Paris) et sera retransmis sur beIN SPORT 1.

Tous les résultats du 8e tour

AG Caen (N3) 0-1 EA Guingamp (L2) : Sidibé (71e)

Villenave (DH) 2-4 Libourne (N2)

Chambéry (N3) 1-1 (5-4 tab) Grenoble (L2) : Tchaptchet (34e) / Postolachi (8e)

La suite après cette publicité

Geispolsheim (DH) 0-4 Sochaux (N) : Vitelli (21e), Fatar (26e) et Da Costa (56e, 71e)

Bassin d’Arcachon (DH) 0-2 Trélissac (N2)

CS Le Moule (DH Guadeloupe) 1-1 (5-4 tab) Fleury (N2)

Golden Lion (DH Martinique) 3-2 Métropole Troyenne (N3)

Itancourt Neuville (DH) 2-3 Feignies-Aulnoye (N2)

Avoine Chinon (N2) 4-1 Geldar Kourou (DH Guyane)

Stade Briochin (N2) 1-2 Les Herbiers (N2) : Mara (65e) / Billy (46e), Rémy (52e)

Paris FC (L2) 3-1 Saint-Denis (DH Réunion) : Kore (68e) et Diaby-Fadiga (88e, 90e) / Bacary (72e)

La suite après cette publicité

RC Calais (DH) 1-4 Caen (L2) : Aboukassem (10e) / Ntim (70e, 84e), Diedounne (85e), Mendy (90e)

Saint-Méziery (DH) 1-4 Auxerre (L2) : Battais (40e) / Danois (8e), Aye (22e, 45e), Sinayoko (74e)

La suite après cette publicité

Lyon La Duchère (N3) 2-1 Thonon-Évian GG (N2)

Sarreguemines (DH) 3-0 Biesheim (N2)

Saint-Omer (DH) 1-1 (4-2 tab) Épinal (N)

Dinan-Léhon (N2) 2-0 Vitré (N3)

Dieppe (N3) 2-0 Ergué-Gabéric (N3)

Louhans-Cuiseaux (N3) - Cosne-sur-Loire (N3) : reporté

Martigues (N) 1-2 Alès (N2) : Orinel (90e) / Baana Jaba (12e) et Franco (36e)

Pontivy (N3) 0-1 Rouen (N) : Bassin (58e)

Revel (DH) 1-1 (3-2 tab) Blagnac (N3)

Castanet (N3) 0-3 Romorantin (N2)

Saint-Priest (N3) 3-0 Domerat (DH) : Essimi (65e), Mila Sacha (80e), Benhmida (84e)

Sarre-Union (N3) 0-0 (1-3 tab) Pontarlier (N3)

Thionville (N3) 2-1 Annecy (L2) : Sylla (50e), Baradji (69e) / Caddy (19e)

Plessis-Robinson (DH) 1-2 Angers (L2) : Petiteaux (5e) / Niane (25e), Hunou (78e)

La suite après cette publicité

Quevilly Rouen (L2) 3-1 Dijon (N) : Camara (62e, 67e), Do Marcolino (90+3e) / Nassi (42e)

St Etienne (L2) 0-1 Nîmes (N) : Picouleau (19e)

Stade Mayennais (DH) 0-9 Rodez (L2) : Depres (5e), Corredor (23e, 45e, 60e), Valerio (50e, 58e), Hountondji (69e), Mambo Muzalijoma (76e) et Verdier (80e)

Reims Ste Anne (N3) 1-1 (4-3 tab) Dunkerque (L2) : Lavallee (36e, csc) / Baghdad (26e)

La suite après cette publicité

Ajaccio (L2) 1-2 Orléans (N) : Marchetti (84e) / Fortune (5e, 66e)

Angoulême CFC (N2) 0-1 Bordeaux (L2) : Marcelin (7e)

Coulaines (DH) 1-5 Pau (L2) : Yansané (82e) / Mouton (5e), Koudou (19e), Boutaïb (59e, 67e) et Njoh (65e)

Thaon 0-1 Amiens (L2) : Mafouta (86e)

Saint-Philbert (N3) 1-2 Laval (L2) : Souley (11e) / Bobichon (52e) et Tchokounté (86e)

Douvres (DSR) 1-5 Châteauroux (L2) : Khoualed (58e) / Durbant (2e, 18e), Mbengue (49e), Nomel (90e) et Sylva (90+5e)

La suite après cette publicité

Bergerac (N2) 4-2 Panazol (N3)

Blériot (DHR) 0-3 Chambly (N2)

Villers-Houlgate (N3) 1-3 Racing Club de France (N2)

Hauts-Lyonnais (N3) 0-3 Feurs (N3)

Chaponnay-Marennes (DSR) 0-3 Le Puy Foot 43 (N2)

Fabrègues (DH) 2-2 (5-4 tab) Cannes (N2)

Paimpol (DSR) 1-1 (1-3 tab) Challans (N3)

Entente SSG (N3) 1-0 Furiani Agliani (N2)

Mulhouse (DH) 1-1 (4-5 tab) Valenciennes (L2)