Ballon d’Or : Bernardo Silva zappe Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Rarement voire jamais cité parmi les candidats au Ballon d’Or, Bernardo Silva (28 ans) enchaîne pour autant les saisons de qualité en Premier League, où il s’est érigé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat. À sa décharge, difficile d’exister dans l’ombre de Kevin De Bruyne ou plus récemment Erling Haaland, qui attirent plus naturellement la lumière à Manchester City. Deux candidats au Ballon d’Or sans l’ombre d’un doute si le club citizen parvenait à décrocher la Ligue des Champions et la Premier League cette saison. Pour France Football, le Portugais s’est justement livré au jeu des pronostics où il dégage trois favoris, mais sans Kylian Mbappé.

«Jusqu’à maintenant, il faut dire Messi, parce qu’il a gagné la Coupe du Monde, juge l’ancien joueur de l’AS Monaco. Après, si Manchester City gagne la Ligue des Champions, tu peux dire Haaland, tu peux aussi, si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, dire Vinicius Junior qui vient de faire une saison incroyable. Il faut attendre la fin de la saison, voir qui gagne la Ligue des Champions, les championnats. Par exemple, si Haaland gagne la C1 et la Premier League, on peut le mettre dans la discussion, ajoute le Portugais, qui estime que Kylian Mbappé terminera lui plus bas au classement. C’est très ouvert entre 3-4 joueurs. Par exemple, Kylian a perdu la finale de la Coupe du Monde, il va être au top mais il ne va pas le gagner cette année parce que Messi a gagné la Coupe du Monde.»

À lire

PSG - Ajaccio : les compositions probables