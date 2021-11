Un nouveau prétendant pour Julian Alvarez

Déjà dans les petits papiers de l’Atlético de Madrid, de l’AC Milan et du Borussia Dortmund notamment, Julian Alvarez a un nouveau prétendant. En effet, d’après Marca, le Real Madrid serait intéressé par le jeune attaquant de 21 ans qui évolue à River Plate, avec qui il a inscrit 15 buts et délivré six passes décisives cette saison.

Alvarez compte déjà cinq sélections avec l’Argentine. Il a notamment eu droit à quelques minutes face au Brésil (0-0) en remplaçant Di Maria à la 75e minute. Il avait d’ailleurs récemment reçu les louanges de son sélectionneur, Lionel Scaloni : « avec le niveau qu'il a, l'endroit où il joue n'a pas d'importance. Aujourd'hui, il est à River mais où qu'il soit, il sera bien. En plus d'être un enfant génial, il joue très bien. »