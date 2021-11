L’Atlético de Madrid suit Julian Alvarez

Révélation de River Plate, Julian Alvarez pourrait bientôt faire le grand saut et rejoindre l’Europe. Le jeune attaquant de 21 ans, en fin de contrat en décembre 2022, ne manque pas de prétendants. Si les deux clubs de Milan, Séville et le Borussia Dortmund seraient intéressés, As indique que ce serait également le cas de l’Atlético de Madrid.

Alvarez a marqué 15 buts en 16 matchs avec River Plate en championnat cette saison. Il a récemment reçu les louanges de Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine. « Avec le niveau qu'il a, l'endroit où il joue n'a pas d'importance », a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse. « Aujourd'hui, il est à River mais où qu'il soit, il sera bien. En plus d'être un enfant génial, il joue très bien. »