Inter : Milan Skriniar sort du silence

Au coeur de rumeurs inquiétantes sur son état de santé, Milan Skriniar a subi hier une intervention chirurgicale en France pour soigner ses problèmes de dos. Le Slovaque n’a plus rejoué au football depuis la mi-mars et certains se demandent si son arrivée au PSG peut être remise en question. En attendant, le joueur a communiqué sur son état en publiant un message sur ses réseaux sociaux.

« Je tiens à saluer mes coéquipiers et à les remercier pour cette belle qualification en demi-finale de la Ligue des champions et à rassurer tout le monde sur mon état de santé après la blessure subie lors du match aller contre Porto. Hier, en accord avec l’Inter, j’ai subi une opération afin de pouvoir revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Elle sera suivie d’une courte rééducation afin de reprendre l’activité compétitive. Salutations à tous. Skri », a-t-il écrit dans une story postée sur son compte Instagram.

