José Mourinho répond à l'intérêt de Newcastle

Sa tête était mise à prix depuis le rachat des Magpies par le PIF, Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, il n'est désormais plus l'entraîneur de Newcastle United : Steve Bruce, 60 ans, a fait ses adieux à Allan Saint-Maximin et consorts. La fin d'une aventure de deux ans et quelques mois. Et le début d'une autre. Le nouveau riche cherche désormais son successeur. De nombreux noms prestigieux sont cités depuis quelques heures.

Parmi eux, celui de José Mourinho, actuel coach de l'AS Roma, où il a prolongé jusqu'en juin 2024. Le technicien lusitanien de 58 ans a été sondé. Invité à répondre à l'intérêt du club anglais, l'ancien coach de Chelsea, Manchester United et Tottenham a répondu par la négative : «je me suis engagé pour trois ans (à Rome). Je ne quitte pas ces gars. J'ai pris ma décision», a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. Qu'ils se rassurent, les louveteaux ne perdront pas leur mâle alpha.