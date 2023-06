JT Foot Mercato : les pistes surprenantes du PSG pour son mercato !

Paris multiplie les pistes pour cet été !

Le mercato est déjà bien chaud à Paris. Les dossiers Ugarte et Asensio bouclés, le PSG pense déjà à la suite. Ce sont des pistes assez inattendues. Différents médias espagnols comme Marca et Relevo ont évoqué un intérêt pour Kang-In Lee, le petit prodige coréen de Majorque. Et selon nos infos, son arrivée est en très bonne voie. Le PSG a formulé une offre de 15 M€ pour le joueur de 22 ans et cette proposition est en passe d’être acceptée par la direction du club ibérique. De son côté, le Coréen s’est déjà mis d’accord sur son futur contrat avec le club francilien. Les négociations ne sont pas encore totalement bouclées, mais c’est très avancé. Michael Olise de Crystal Palace est aussi dans le viseur du PSG. Selon le Daily Mail, le club anglais a fixé son prix à 60 M€. Un montant qui pourrait même être plus encore plus important selon nos infos. Et selon Le Parisien, un certain Wilfried Zaha intéresse également Paris. L’attaquant ivoirien est en fin de contrat et représenterait une belle opportunité de marché. Autre joueur libre dans le viseur du PSG, Cher Ndour, jeune milieu en fin de contrat avec le SL Benfica. D’après plusieurs médias, dont RMC, le jeune de 18 ans a déjà dit oui au club français. Concernant le poste d’entraîneur, Julian Nagelsmann est la priorité, mais toujours pas d’accord entre lui et le Champion de France. Selon nos infos, un plan B a même été sécurisé ! Nous pouvons vous affirmer que Thiago Motta a déjà rencontré l’Émir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi. Un accord avec le PSG a été trouvé. L’ancien milieu de terrain parisien plaît énormément à Nasser et les deux hommes entretiennent d’excellentes relations, mais il ne figure pas en tête de liste en raison de son manque d’expérience.

Chelsea veut remplacer Mendy à tout prix !

Désigné comme le héros de Chelsea lors du sacre en Ligue des Champions en 2021, Édouard Mendy vit depuis une véritable descente aux enfers. Relégué au rôle de doublure, le portier de 31 ans est clairement poussé vers la sortie. Selon nos informations, avec l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc des Blues, sa situation ne devrait pas s’arranger. Un nom se dégage pour le remplacer, il s’agit d’André Onana, le portier de l’Inter Milan qui est évalué à 58 M€. Chelsea aimerait donc proposer une somme d’argent et rajouter Mendy dans l’équation, pour faire baisser la somme du transfert. Le club londonien a aussi pris contact avec l’AC Milan pour Mike Maignan qui réfléchit à son avenir avec le départ surprise de la légende Paolo Maldini. Selon nos infos, le portier des Bleus ne souhaite pas rejoindre Chelsea. Cette destination ne lui plaît pas particulièrement, d’autant que les Blues ne sont qualifiés pour aucune coupe d’Europe la saison prochaine…

L’officiel du jour :

Enner Valencia quitte Fenerbaçhe et il a déjà trouvé son nouveau club ! Après trois ans passés à Istanbul, l’attaquant équatorien quitte Fenerbahce sur une saison fantastique avec 33 buts en 41 matches. En fin de contrat, le joueur de 33 ans a rejoint dans la foulée le dixième du championnat brésilien, l’Internacional SC. Il portera le numéro 13 dans sa nouvelle équipe…