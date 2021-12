Les Twittos sans pitié pour le Barça de Xavi

La suite après cette publicité

Après sa défaite du soir sur la pelouse du Bayern Munich (0-3), le FC Barcelone est officiellement éliminé de la Ligue des champions et reversé en Ligue Europa. Un résultat qui ne plaît pas du tout aux socios du club blaugrana qui ont exprimé leur colère sur le réseau social, Twitter. D'autres ont manifesté leur mécontentement via l'ironie. Bref, Xavi et son équipe en prennent pour leur grade ce soir.