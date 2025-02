OM-OL : Corentin Tolisso agacé par la chance des Marseillais

Alors que l’Olympique Lyonnais avait fait le plus dur en ouvrant le score sur la pelouse du stade Vélodrome contre l’OM, les Rhodaniens se sont vu reprendre puis dépassés au score, avant de finalement s’incliner pour la première de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. Une égalisation de Mason Greenwood chanceuse, après une frappe contrée par Matic mais revenue dans les pieds de Greenwood face au but vide, qui n’a pas plu au premier buteur lyonnais Corentin Tolisso.

«On ouvre le score et finalement, on prend un but qu’on peut éviter sur l’un de nos temps forts. Je crois que la balle est contrée, elle arrive tout doucement au deuxième poteau et il n’a plus qu’à la pousser dans la cage,» raconte le milieu de terrain international français en zone mixte après le match. «En revenant à 2-2, on avait fait le plus dur, mais on prend malheureusement ce troisième but qui nous fait mal parce qu’on perd ce match. On avait vraiment à cœur de faire quelque chose ici, mais ce n’est que le début.» Une égalisation qui a fait beaucoup de mal à Lyon, qui restait sur quatre matches nuls consécutifs.