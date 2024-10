LdC : Lille crée l’exploit et domine un Real Madrid décevant

Suite de la 2e journée de Ligue des Champions ce mercredi avec pas mal de belles affiches et notamment ce match de gala entre le LOSC et le Real Madrid. La formation française, dans son stade qui affichait complet, espérait créer l’exploit face à l’armada madrilène. Pour l’occasion, le coach Bruno Génesio alignait une équipe avec cinq défenseurs et un milieu alliant expérience et jeunesse avec le capitaine Benjamin André et le tout jeune Ayyoub Bouaddi (17 ans). Offensivement, Rémy Cabella était chargé d’épauler Jonathan David et Edon Zhegrova. Côté Real Madrid, Carlo Ancelotti misait sur un duo offensif Vinicius Jr - Endrick avec Bellingham en soutien. Eduardo Camavinga faisait également son retour dans le onze madrilène (son premier match de la saison) alors que Kylian Mbappé était bien présent sur le banc pour ce match. Un match qui commençait très fort pour le Real Madrid avec deux grosses occasions. La première était signée Vinicius Jr, mais sa frappe était repoussée par Chevalier (6e). Quelques minutes plus tard, c’est le jeune Endrick qui s’en allait dans un rush solitaire dont il a le secret. L’ancien de Palmeiras, très actif et qui courait partout en première période, finissait par une frappe encore une fois bloquée par un Chevalier très solide sur sa ligne (19e). Une occasion qui finissait par réveiller le LOSC qui montrait un visage plutôt très cohérent sur le premier acte. Le milieu madrilène souffrait face à l’activité du duo André-Bouaddi qui n’était pas non plus pressé avec ballon. Jonathan David se procurait la première grosse occasion des siens en reprenant de la tête un centre de Zhegrova. Mais il fallait une double parade spectaculaire de Lunin pour garder sa cage inviolée. Le portier ukrainien repoussait le deuxième tir sur le poteau et était sauvé un peu plus tard par sa transversale sur un centre fuyant d’André (finalement signalé hors-jeu).

global 42 Possession 58 41 Duels gagnés 59 84 Passes réussies 87

Finalement, dans le temps additionnel de la première période, le LOSC obtenait un penalty logique après une main d’Eduardo Camavinga. Jonathan David ne tremblait pas pour transformer son tir et donner l’avantage aux siens juste avant de rentrer au vestiaire (1-0, 45e). Un très gros coup réalisé et pas forcément immérité au vu du visage affiché par le LOSC. Et dans le début du second acte, le Real Madrid montrait un visage assez timide qui profitait presque à Lille. La formation française avait de l’espace et ne passait pas loin du break sur une frappe de Zhegrova (52e). Alors Carlo Ancelotti décidait de faire bouger les choses avec les entrées de Luka Modric et de Kylian Mbappé (58e). Le Français, de retour de blessure de manière anticipée (la presse espagnole annonçait trois semaines de repos), devait aider à renverser la rencontre en remplaçant le jeune Endrick. Il était d’ailleurs copieusement sifflé au moment de son entrée. Mais cela ne changerait rien à la physionomie du match et au visage affiché par les Madrilènes qui n’inquiétaient pas du tout une défense lilloise en place. C’est même le LOSC qui se montrait le plus dangereux et qui était le plus proche d’un second but. Le score ne bougera plus malgré des occasions madrilènes repoussées de manière héroïques par Chevalier (86e, 87e, 90e). Le Real Madrid, déçoit et s’incline pour la première fois depuis janvier 2024. Le LOSC réalise un coup parfait et c’est mérité tant la prestation a été aboutie et cohérente avec et sans ballon. La formation de Bruno Genesio se relance après sa défaite face au Sporting et peut donc rêver de nouveaux exploits lors des prochaines journées face à Liverpool, l’Atlético et la Juventus.