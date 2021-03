PSG : Mauricio Pochettino annonce la couleur pour le sprint final

La suite après cette publicité

Une nouvelle finale. Voilà comme le Paris SG appréhende son déplacement à Bordeaux ce mercredi pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Revenu à deux points de Lille au classement après son large succès à Dijon (0-4, 27e journée), le club de la capitale n'entend plus laisser aucun point en route en championnat. C'est ce qu'a laissé entendre Mauricio Pochettino ce mardi en conférence de presse.

«Nous préparons chaque match comme une finale avec les joueurs disponibles sans penser au match suivant. Cela va nous aider comme groupe et aider à nous rapprocher des objectifs. Nous devons penser à nous, à notre rendement, à notre performance. Nous devons essayer de gagner tous nos matches pour être champions. Nous devons nous concentrer sur Bordeaux, on doit tout mettre dans ce match. En gagnant nos onze derniers matches, nous aurons des chances d’être champions», a-t-il lancé.

Pas question de choisir ses matches donc d'ici la fin de l'exercice. «Cette saison, en L1, tout le monde peut battre tout le monde. Parfois, on se focalise sur les confrontations directes entre candidats au titre, mais, cette saison, il faudra tenter de gagner tous les matches, car même les meilleurs lâchent des points contre des équipes qui ne sont pas en course pour le titre», a lâché l'Argentin.

Monaco, le déclic

Un discours conquérant né d'une prise de conscience collective après le revers subi à domicile contre l'AS Monaco (0-2, 26e journée). «Nous avons pris un coup contre Monaco après Barcelone. Nous savions que ce serait compliqué, mais nous n’avons pas joué comme nous le voulions. Nous nous sommes trompés dans l’approche du match», a-t-il reconnu quelques instants avant sa prise de parole, au micro de PSG TV.

«Nous l’avons réalisé et, maintenant, nous travaillons d’une autre manière pour préparer les rencontres. Nous avons compris que nous devons être plus concentrés et plus concernés, nous devons aussi donner notre meilleur en championnat», a-t-il conclu. Le message est passé. Les Girondins et Jean-Louis Gasset, que Mauricio Pochettino a encensé, savent à quoi s'attendre.