Premier League : un écran LED s’effondre sur un ramasseur de balles

Ce samedi, West Ham a disposé de Crystal Palace au Selhurst Park, grâce à des buts de Soucek et Bowen en seconde période (2-0). Mais alors que les Hammers ont ouvert le score à la 67e, un drame était proche de se produire au moment du but inscrit. Après avoir marqué le premier but, l’international tchèque Soucek s’est précipité pour rejoindre les supporters de West Ham, en train de célébrer son but. Dans un mouvement de foule, un panneau publicitaire est tombé sur le jeune ramasseur de balles, qui était assis juste devant.

Le milieu de terrain de West Ham, et plusieurs coéquipiers, ont agi rapidement pour sauver le ramasseur de balles de Crystal Palace, qui était clairement sous le choc et en pleurs au moment de sa blessure et sous une vague de supporters londoniens. «L’essentiel, c’est que l’enfant aille bien», a réagi Jarrod Bowen après l’incident, au micro de son équipe. Plus de peur que de mal pour le jeune homme, qui a pu être évacué sans danger, bien qu’en état de choc.