Nantes : Andrei Girotto va rejoindre l’Arabie saoudite

Le FC Nantes s’apprête à se séparer de l’un de ses cadres. Au club depuis 2017, Andrei Girotto va quitter le navire et devrait prendre la direction de l’Arabie saoudite comme le mentionne L’Equipe, ce jeudi. Cette nouvelle confirme l’échec des négociations entre la direction nantaise et le joueur de 31 ans pour une prolongation de contrat, qui avaient été interrompues en mars dernier puis relancées la semaine dernière.

Lié aux Canaris jusqu’en juin 2024, Andrei Girotto n’ira pas au terme de son bail puisqu’il a accepté l’offre d’Al Taawoun, pensionnaire de Saudi Pro League. Après le Brésil, le Japon et la France, le natif de Bento Gonçalves va rapporter 4M€ à Nantes et découvrir un nouveau championnat. En l’espace de six saisons effectuées sur les bords de l’Erdre, Andrei Girotto aura porté la tunique jaune et verte à 176 reprises et remporté une Coupe de France avec les Canaris en 2022.

