Liga : plafond salarial négatif pour le Barça

Le contrôle financier de la Liga limite, depuis des années déjà, la masse salariale que peuvent proposer les 20 clubs du championnat à leur effectif. Le calcul de ce plafond salarial à la sauce NBA se calcule en prenant en compte les revenus et les dépenses du club. Ainsi, plus le club est puissant financièrement, plus le plafond est élevé. Une mesure qui a pour but d'éviter que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens et qu'ils restent donc dans le vert.

Et la Liga a dévoilé les plafonds de chaque club pour cette deuxième partie de saison. Le Real Madrid a ainsi le droit d'allouer 729 millions d'euros annuels à son effectif, prenant en compte les salaires, différentes primes et bonus, ainsi que les cotisations auprès de la sécurité sociale. En revanche, le Barça se retrouve avec un chiffre négatif de -144 millions d'euros, étant d'ailleurs la seule formation de Liga à avoir un chiffre négatif. Pas surprenant après les dépenses du mercato hivernal. Ceci signifie donc que théoriquement, le club catalan ne pourrait pas inscrire le moindre joueur. Bien sûr, dans la pratique, ce n'est pas le cas, et ces "pertes" seront compensées sur la durée. On notera que Séville est le deuxième club pouvant dépenser le plus d'argent en salaires (199 millions d'euros), devant l'Atlético (161 millions d'euros).