Manchester City-Fluminense : les compositions officielles

Dans deux petites heures l’un des deux clubs qui s’affrontent ce soir soulèvera la première Coupe du Monde de son histoire ? Une sensation que connaît parfaitement Pep Guardiola et Marcelo qui l’ont déjà remportée 4 fois, l’un en tant qu’entraîneur, l’autre en tant que joueur. Manchester City et Fluminense croiseront donc le fer avec la seule volonté de gagner (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h).

Comme face aux Urawa Reds, Pep Guardiola a sorti l’artillerie lourde. Dans son 4-2-3-1, il a effectué quelques retouches par rapport au match contre les Japonais. Foden repasse sur le côté droit et c’est Alvarez qui prend sa place en attaque. Nunes fait donc les frais de ce choix tactique. Par ailleurs, Rico Lewis remplace Kovacic dans le double pivot avec Rodri. Fernando Diniz utilise le même dispositif que l’entraîneur espagnol et nous retrouvons des noms bien connus par les suiveurs du foot européens comme Marcelo, Felipe Melo - tous les deux présents dans la défense à 4 - et Ganso. Le serial buteur Cano est bien présent en pointe également. C’est également la même composition que lors du match face à Al Ahly.

Les compositions officielles :

Flumiense : Fabio - Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo - André, Martinelli - Arias, Ganso, Keno - Cano

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Stones, Aké - Rodri, Lewis - Foden, Bernardo Silva, Grealish - Alvarez