Bordeaux-Lyon : les compositions officielles

Alors qu'ils ont glissé à la 18ème place de Ligue 1 après la gifle reçue face au RC de Strasbourg mercredi soir (5-2), les Girondins de Bordeaux, privés de Laurent Koscielny et Abdel Medioub (blessés), et sans Mehdi Zerkane, Josh Maja et Samuel Kalu (pas convoqués), se présentent en 4-2-3-1 avec la seconde titularisation de la saison du jeune Tom Lacoux. Rémi Oudin est également titulaire.

À Lyon, Peter Bosz, après un test lors de la mise en place d'hier, décide d'abandonner son 4-2-3-1 pour installer une défense à trois et des pistons sur les ailes. C'est le jeune Castello Lukeba, appelé dans le groupe à la place de Tino Kadewere, qui accompagne Jason Denayer et Jérôme Boateng en charnière.

Les compositions d'équipes :

Bordeaux : Costil - Kwateng, Gregersen, Mexer, Mangas - Lacoux - Oudin, Onana, Adli - Hwang, Elis.

Olympique Lyonnais : A. Lopes - Denayer, Boateng, Lukeba - Gusto, T. Mendes, Guimarães, Emerson - Shaqiri, Aouar - Paquetá.

