FC Barcelone : la saison de la rédemption européenne

Premier rendez-vous européen de la saison pour le FC Barcelone et pour l’AS Monaco. Si les Asémistes ont plutôt bien commencé leur saison avec dix points pris sur douze possibles en Ligue 1, ils vont défier une autre équipe qui marche sur l’eau. Les Catalans ont effectivement remporté leurs cinq premières rencontres de Liga, en impressionnant dans le jeu. Avec des joueurs qui sont en plus très performants à l’image de Raphinha, Pedri ou Lamine Yamal. Si beaucoup d’observateurs s’attendaient à une saison de transition pour l’équipe d’Hansi Flick, les Blaugranas ont démontré qu’il faudra bien compter sur eux, que ce soit en Liga ou en Europe.

Il faut dire que ce Barça a des choses à prouver. Terreur de l’Europe à la fin des années 2000 et au début des années 2010, le géant catalan a clairement perdu de sa superbe ces dernières saisons. La saison dernière, les Catalans ont pris la porte en quarts face au PSG. S’il est vrai que l’expulsion de Ronald Araujo avait clairement gâché les chances d’un Barça qui était bien parti pour se qualifier, ce fut un nouvel échec, après une saison 2022/2023 pendant laquelle les Blaugranas n’avaient même pas dépassé la phase de poules. Ils avaient même pris la porte en barrages d’Europa League, face à Manchester United. La saison 2021/2022 s’était aussi soldée par une élimination en poules, puis une défaite en quarts d’Europa League face à Francfort, et en 2020/2021, les Barcelonais étaient sortis en huitièmes contre le PSG. Sans parler de la saison covid, en 2019/2020, avec ce fameux 8-2 contre le Bayern.

Un gros parcours est-il réaliste ?

La dernière apparition du Barça dans le dernier carré de la compétition remonte ainsi à l’exercice 2018/2019, avec cette défaite en demies contre Liverpool. Autant dire que ça commence à remonter et que les fans blaugranas veulent revoir leur équipe à ce stade du plus prestigieux tournoi européen. Une pression qu’assume parfaitement Hansi Flick, qui n’a jamais caché sa volonté d’aller loin en Europe. Mais concrètement, ce Barça a-t-il les armes pour s’offrir un gros parcours européen ? Sur le papier, le onze titulaire du club catalan est plutôt séduisant, surtout au niveau du milieu de terrain - malgré une petite épidémie de blessures - et de l’attaque. Avec Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Dani Olmo et Lewandowski, les Catalans compte sur un secteur offensif qui n’a rien à envier à l’énorme majorité des clubs disputant la compétition. Seule incertitude, cette place de deuxième relayeur, actuellement occupée par le jeune Marc Casado suite à la blessure de Marc Bernal, et qui pourrait aussi être occupée par Fermin Lopez ou Frenkie de Jong quand ils seront remis de leurs pépins physiques.

La défense est peut-être moins rassurante, avec l’absence de véritables certitudes derrière. Koundé est plutôt fiable à droite, mais dans l’axe, en l’absence d’Araujo notamment, il y a plus de doutes sur la capacité composée d’Íñigo Martínez et de Pau Cubarsi à être solide dans des grands rendez-vous continentaux. Le poste de latéral gauche, avec un Alejandro Baldé qui revient d’une longue blessure, crée aussi quelques incertitudes. Le manque de solutions qualitatives sur le banc de touche, surtout si on compare aux autres gros clubs européens, peut aussi porter préjudice à Hansi Flick, alors que le Barça est déjà touché par quelques pépins physiques et va faire face à un calendrier infernal. Le chemin de la rédemption commence ce soir au Stade Louis II.

