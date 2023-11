OM - Ajax : la réaction à chaud du héros Pierre-Emerick Aubameyang

Ce jeudi soir, l’OM a fait le job dans un match fou face à l’Ajax Amsterdam. Grâce à leur victoire (4-3), les Marseillais sont qualifiés pour le prochain tour de la Ligue Europa. Et cette fois-ci, ils peuvent remercier leur attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un triplé. Le Gabonais a inscrit deux penalties mais aussi une magnifique retournée. Au micro de Canal+, il est revenu sur sa réussite du jour et son magnifique but.

« Franchement, ça fait plaisir. Il y a deux choses surtout. On a revu le match d’Arsenal ensemble et il y a eu un but un peu similaire avec un petit ballon piqué au deuxième poteau. Et puis surtout ce matin, je disais à Amine Harit : "pourquoi tu ne centres pas au deuxième poteau quand ils sont tous en train d’aller au premier". Et il m’a dit qu’il avait pensé à cette discussion quand il a centré. Apres c’est l’instinct. Je pense que ça fair du bien, c’est le travail, on ne lâche pas. C’est une petite récompense et il faut continuer et il faut que les autres arrivent aussi », a ainsi confié celui qui a été nommé homme du match par la rédaction FM.