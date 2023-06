EdF : Aurélien Tchouaméni garde confiance malgré les critiques

La suite après cette publicité

Interrogé sur le rassemblement du mois de juin de l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni (23 ans) est revenu sur la victoire (1-0) des Bleus face à la Grèce, la quatrième en autant de rencontres dans le groupe B des qualifications à l’Euro 2024. L’occasion également pour le milieu de terrain du Real Madrid d’évoquer les nombreuses critiques qui lui sont adressées après une saison en demi-teinte avec les Merengues.

«Je me sens bien, même si la deuxième partie de saison s’est passée un peu plus difficilement pour moi. Après, c’est la vie d’un joueur de foot. Je me suis fait taper dessus un petit peu partout, mais je garde confiance en moi. Le coach me fait confiance et je sais de quoi je suis capable. J’ai joué les deux matches avec Cama (Eduardo Camavinga) donc je suis content. C’est la première fois que je me fais autant critiquer. Évidemment qu’avant, ça se passait super bien. Il n’y avait que des éloges. J’apprends le métier aussi, il y a des dynamiques différentes. Et je suis sûr que la tendance va s’inverser». C’est tout le mal qu’on souhaite à l’ancien Monégasque..

À lire

Équipe de France : Eduardo Camavinga grand gagnant du rassemblement ?