Super League : l'annonce de la suspension pourrait bientôt tomber

Après l’annonce des départs des clubs anglais et de l’Inter, la Super League européenne est en train de s’écrouler et le projet prend une tournure inédite. En effet, la compétition pourrait rapidement être suspendue jusqu’à nouvel ordre selon le journaliste Tariq Panja du New York Times.

Un communiqué officiel a été posté sur les réseaux sociaux pour expliquer que la Super League allait «remodeler le projet» et que les clubs anglais avaient quitté le projet à cause de «pressions extérieures». Alors, la Super League va-t-elle reculer pour mieux sauter ou est-ce simplement un écran de fumée ? On devrait en savoir plus dans les prochaines heures.