FC Barcelone : Ousmane Dembélé interdit de croiser ses coéquipiers

Les joueurs du FC Barcelone ont débuté hier les tests de dépistage au coronavirus au centre d'entraînement du club, la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Tous ont été testés sauf un : Ousmane Dembélé. Blessé de longue date et indisponible pour la deuxième partie de la saison, l'international français n’a pas été convié au test. Et d'après Sport, Ousmane Dembélé est attendu au centre d'entraînement dès lundi.

Il subira les mêmes tests que ses coéquipiers et va élaborer un plan de récupération spécial pour se remettre de sa blessure. Le quotidien catalan indique par ailleurs que l'ancien joueur de Rennes et de Dortmund sera le seul à se rendre à la Ciutat Esportiva l'après-midi une fois que les entraînements collectifs auront repris, tout en évitant de croiser ses coéquipiers. L'objectif du club Blaugrana étant de garantir au maximum le retour au meilleur niveau et à 100 % de son international tricolore, absent depuis novembre 2019 et une blessure contractée face au Borussia Dortmund son ancien club.