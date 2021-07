Les révélations de la Copa América enflamment déjà le mercato

La suite après cette publicité

C'est une habitude. Les compétitions internationales sont une sacrée vitrine pour les joueurs, et très souvent, ceux qui brillent lors de ces tournois de sélection parviennent à taper dans l'œil de clubs plus huppés que le leur. Cette édition de la Copa América remportée par l'Argentine ne fait logiquement pas exception, et de nombreux joueurs y ayant participé vont changer de club dans les prochaines semaines. Il y a forcément Rodrigo de Paul, brillant avec l'Albiceleste, dont le transfert à l'Atlético de Madrid pour 35 millions d'euros avait été bouclé avant le coup d'envoi de la compétition, ou même Lionel Messi, dont l'avenir à Barcelone est encore flou. Du côté du Brésil, des joueurs comme Richarlison, annoncé dans le viseur du Real Madrid, ou Renan Lodi, pourraient eux aussi changer d'air rapidement.

Mais chez les joueurs un peu moins médiatisés, il y a de très belles affaires, et ça, les clubs l'ont compris. En Colombie, le milieu défensif Wilmar Barrios (27 ans) commence à attiser l'intérêt d'équipes de Serie A. Mais le joueur du Zenit sera plutôt cher, comme l'a indiqué son agent dans un entretien accordé au pays. Nahuel Molina (23 ans), que personne n'attendait à ce niveau sur le côté droit de la défense argentine, a de grandes chances de quitter Udine pour rejoindre une écurie plus prestigieuse, alors que Séville serait sur le coup selon les médias espagnols.

Beaucoup de Péruviens se sont distingués

Au milieu de terrain, Renato Tapia (25 ans) a été l'un des principaux artisans du bon parcours du Pérou, qui a terminé quatrième de la compétition. Déjà auteur d'un exercice remarqué avec le Celta en Liga, il a encore pris de la valeur sous la tunique de sa sélection et certains médias péruviens parlent de lui pour... le Bayern ! L'Atlético de Madrid serait aussi intéressé par son profil. Son compatriote et compagnon du milieu de terrain Yoshimar Yotun (31 ans) est lui dans le viseur de plusieurs équipes européennes, et aurait des offres de deux équipes de Liga selon la presse de son pays. Ses jours à Cruz Azul (Mexique) semblent donc comptés.

Libre de tout contrat suite à son départ d'Emmen, le milieu offensif péruvien Sergio Peña pourrait rebondir en Espagne où Alavés et Cadiz l'attendent. Du côté colombien, Luis Diaz a été la star du tournoi et le joueur des Cafeteros a même terminé meilleur buteur aux côtés de Lionel Messi (4 buts). L'ailier de 24 ans, pas toujours titulaire à Porto, aurait désormais les deux clubs de Milan et Tottenham à ses trousses. Gianluca Lapadula (31 ans), qui a fait trembler les filets à trois reprises avec le Pérou, pourrait lui quitter Benevento et a récemment été annoncé dans le viseur de Monaco ou de Cagliari. Il y a aussi ceux qui ont déjà trouvé leur club, comme le Colombien Rafael Santos Borré qui signe son retour en Europe après avoir quitté River Plate pour l'Eintracht Francfort, ou l'arrière gauche paraguayen Santi Arzamendia (23 ans) qui s'est engagé avec Cadiz en Liga. Voici quelques idées pour nos clubs de Ligue 1...