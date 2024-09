Mehdi Merghem, le nouveau joyau de Faro

Arrivé à Guingamp en janvier 2019 après un début de carrière passé sous le maillot de Châteauroux, Mehdi Merghem a décidé de s’offrir un premier challenge hors de ses terres natales. Comme nous vous le révélions au cours de l’été, le natif d’Aubervilliers, qui disposait d’un bon de sortie de l’EAG, a décidé de rejoindre le SC Farense, pensionnaire de première division portugaise. Une très belle progression pour le polyvalent joueur de 27 ans, capable d’évoluer dans différents rôles sur le front de l’attaque et doté d’une vision du jeu supérieure à la moyenne. Désormais lié à la formation portugaise jusqu’en juin 2026 (+ une année en option), le franco-algérien, considéré comme un véritable talent brut, va ainsi pouvoir apporter toutes ses qualités techniques et de percussion. De quoi combler son conseiller, Yacine Ayad.

«Très heureux aujourd’hui pour Mehdi, il voulait partir, c’est chose faite. Il avait besoin de voir autre chose, il a passé 5 ans à Guingamp et gardera de nombreux souvenirs. De ses débuts en Ligue 1 avec le coach Gourvennec à sa blessure où il a travaillé dur et est revenu au top ! Il part désormais en première division au Portugal où il pourra évoluer face à des équipes de renom, dans des stades magnifiques et mythiques. Je suis vraiment heureux pour Mehdi, pour sa famille. À lui de jouer maintenant et de montrer tout l’étendue de son talent. Je voulais aussi adresser toutes mes condoléances à la famille de Sol Bamba, aux proches à et son agent. C’était un homme exceptionnel qui aimait les gens et affirmaient ses convictions. Paix à son âme».