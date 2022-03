Droits TV : Amazon et L'Équipe intéressés par la Coupe de France

La concurrence fait rage pour les droits TV de la Coupe de France jusqu'en 2025-2026. Comme indiqué par RMC Sport ce lundi, Amazon, diffuseur principal de la Ligue 1 depuis cette année, et la chaîne L'Équipe, diffuseur du multiplex de Ligue 2 du samedi soir (via un partenariat signé avec Prime Video, la chaîne du géant américain), font partie des prétendants pour la plus vieille des compétitions françaises.

La FFF a lancé un appel d'offres le 23 mars dernier, pour acquérir les droits TV de la Coupe de France. Les services de télévision intéressés ont jusqu'au 20 avril, entre 10h30 et 11h30, pour formuler leur offre à l'instance dirigeante du football français. Eurosport et France Télévisions, diffuseurs actuels de la compétition pour 22 M€ annuels, n'ont qu'à bien se tenir.