La FFF lance un appel d'offres pour la diffusion de la Coupe de France

Qui diffusera la Coupe de France à partir de la saison prochaine ? On aura bientôt la réponse à cette question puisque la Fédération Française de Football vient de lancer un appel d'offres auprès des services de télévision intéressés.

Ces derniers peuvent consulter le dossier complet jusqu'au 12 avril 2022 et formuler leur offre le 20 avril, entre 10h30 et 11h30. À noter que l'heureux élu détiendra les droits de la compétition jusqu'à la saison 2025/26. Cette saison, Eurosport et France Télévisions se partagent les affiches de Dame Coupe.