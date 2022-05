Ousmane Dembélé a le mercato du Barça en main, l'Espagne fait déjà de Benzema le héros de la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Karim ramène la coupe à la maison

En Espagne, la presse madrilène est déjà plutôt optimiste concernant la finale de Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool. On peut voir sur la Une de AS, Eder Militão et Vinicius Junior, prêts à monter dans l’avion qui va les emmener à Paris. Habillés tel des Men In Black ou des 007, belles vestes, lunettes noires et grosses montres, ils sont partis pour la «mission 14», comme le titre le média. 14, c’est le nombre de Ligues de Champions qu’aura le Real à son palmarès s’il remporte le match de demain. Et le héros du match sera certainement Karim Benzema pour Marca. «Il l’apportera là» écrit le quotidien en désignant le sac du français. Sur sa Une, L’Équipe aussi met KB9 à l’honneur, «l’affranchi» peut-on y lire. Le journal est revenu sur le parcours de Karim Benzema, de paria des supporters français à héros national. Mais attention, les joueurs de Liverpool ne comptent pas lui rendre la tâche facile. Dans un entretien exclusif accordé au Daily Mail, Jordan Henderson assure que son équipe «peut faire taire Madrid». Le match est déjà lancé à distance.

Énorme échange pour un loup

Les Blaugranas n’ont pas fini d’avoir de folles idées pour recruter. D’après Sport, le FC Barcelone serait prêt à échanger 3 de ses joueurs avec Wolverhampton pour Ruben Neves. Le plan serait de troquer Mingueza et Riqui Puig, en plus du prêt de Nico pour le portugais qui plaît énormément à Xavi. Et ce n’est pas tout, le club catalan veut toujours recruter Raphinha de Leeds. Mais pour enrôler le Brésilien, le Barça attend de savoir si Ousmane Dembélé va prolonger. Le transfert de Raphinha dépend donc du Français comme on peut le lire sur la Une de Mundo Deportivo. Surtout que d’après Le Parisien, Ousmane Dembélé ne rejoindra pas le PSG. Son profil ne plairait pas à Luis Campos, le futur directeur sportif parisien.

Núñez tant convoité

Enfin pour être bien complet sur toutes les infos mercato. A Bola nous rapporte ce matin que tous les gros chéquiers européens veulent s'offrir Darwin Núñez. La pépite uruguayenne de 22 ans du Benfica est fortement convoitée. Liverpool, le Real Madrid et Manchester United essentiellement se disputent le joueur. D’après les journalistes portugais, la finale de demain pourrait être déterminante dans son futur choix. Mais attention, il faudra dépenser aux alentours de 100 millions d’euros pour convaincre le Benfica de le laisser partir.