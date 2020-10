Ligue 1 : Neymar, joueur qui subit le plus de fautes

Un virtuose du football est bien souvent très difficile à contenir. Avec leur technicité, leur agilité et leur vitesse, des joueurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar sont compliqués à stopper pour un défenseur ayant le malheur de les croiser. Souvent, la meilleure solution reste donc de faire une faute.

Dans notre championnat, l'un des joueurs qui en est le plus victime s'appelle Neymar. L'attaquant du Paris St-Germain est donc celui qui subit le plus de fautes en Ligue 1 selon un rapport de l'Observatoire du Football. Ainsi, le Brésilien subirait une faute toutes les 20 minutes et 39 secondes, soit 14 fautes au total lors de ses 289 minutes disputés en Ligue 1, le meilleur ratio parmi les 5 grands championnats. Il devance dans ce classement Angelo Fulgini (Angers) et Ignatius Ganago (Lens).