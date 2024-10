OL : Pierre Sage félicite la progression fulgurante de Malick Fofana

Malick Fofana est très certainement l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique Lyonnais en ce début de saison. L’ailier de 19 ans - récemment devenu international belge - s’était davantage illustré en sortie de banc qu’en étant titulaire depuis son arrivée en janvier dernier. Cette saison, Pierre Sage l’aligne davantage dans son onze de départ, et l’ancien joueur de Gent le lui rend bien. Auteur de bonnes performances en Ligue Europa et en Ligue 1, Malick Fofana commence à se frayer une place de titulaire dans le onze de départ lyonnais. À deux jours de la réception de Lille au Groupama Stadium pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Pierre Sage était en conférence de presse, ce mercredi. L’entraîneur de l’OL a félicité la progression de son jeune élément pour « ce palier qu’il vient de franchir ».

La suite après cette publicité

« C’est un joueur qui est arrivé doucement, grâce à son caractère. Mais dans tous les cas, son talent nous a vite sauté aux yeux, notamment en séance (d’entraînement) et lors de son match de Coupe de France à Bergerac. C’est un joueur avec qui on a voulu prendre du temps, prendre le temps de bien rentrer dans le vestiaire, dans l’équipe, de pouvoir s’affranchir de toutes les questions concernant l’intégration, pour laisser place au joueur qu’il est et au talent qu’il a. Je pense aujourd’hui qu’on se questionnait il y a un mois en arrière, sur sa capacité à commencer les matchs. Ce palier, il vient de le franchir. Maintenant, c’est une affaire de durée et d’augmentation des performances. C’est un processus qui aura pris un an et demi, mais si à l’issue de la saison, c’est un autre joueur, on aura réussi l’engagement qu’on a pris envers lui et vis-à-vis de ses parents, car on s’était vraiment engagé à l’accompagner dans sa post-formation », a indiqué le technicien lyonnais pour RMC Sport. Ce vendredi, Lyon tentera de renouer avec la victoire avec la défaite contre Besiktas en Ligue Europa (0-1) et le nul concédé face à Auxerre (2-2), le week-end dernier, en championnat. Et pourra sauf surprise compter sur Malick Fofana.