JT Foot Mercato : le PSG veut encore du lourd pour son été de folie

Selon RMC Sport, un accord a été trouvé entre le LOSC et Hambourg pour le transfert d'Amadou Onana (19 ans). Le montant de l'opération est estimé à 7 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 1,5 million d'euros de bonus. Le milieu de terrain belge devrait parapher un contrat de 5 ans.

Le dossier qui cristallise toutes les attentions au PSG, c'est celui de Kylian Mbappé. Le génie français a fait savoir à ses dirigeants que pour le moment il ne souhaitait pas prolonger alors que son contrat expire en juin 2022. L'attaquant espère que le Real Madrid passera à l'action dès cet été, mais rien n'est assuré. Pourtant, selon les derniers échos venus d'Espagne, le club madrilène disposerait de 200 M€ pour s'offrir le champion du monde 2018. Si les Merengues ne parviennent pas à leur fin d'ici le 31 août prochain, ils seraient prêts à attendre l'été suivant qu'il soit libre de tout contrat, et à donner à Mbappé une prime à la signature de 40 M€.

Un joueur de classe mondiale pourrait venir garnir les rangs parisiens cet été, c'est Paul Pogba. Depuis plusieurs semaines, le PSG espère réaliser un sacré coup au milieu avec le Français. Manchester United n'est pas fermé à l'idée de le laisser partir, car Pogba a récemment refusé une prolongation de contrat de la part du club mancunien. Cinquante millions d'euros devraient suffire pour convaincre les Red Devils de lâcher leur joueur.

L'autre grand chantier du PSG désormais c'est de vendre. Sergio Rico, cependant, n'ira pas au LOSC. Les champions de France ont sondé le PSG pour l'Espagnol, mais les Dogues vont finalement se tourner vers une autre piste. Le portier de 27 ans reste dans le viseur de Besiktas ou encore de formations ibériques.

Mauro Icardi, lui, pourrait rapporter gros si Leonardo arrive à lui trouver une porte de sortie. L'Argentin pourrait être inclus dans un deal avec la Juventus afin de récupérer Cristiano Ronaldo. Si Mbappé part au Real, le PSG pourrait foncer sur le Portugais et ainsi lâcher Icardi qui intéresse la Vieille Dame.

Enfin, dernière possibilité de départ, c'est Arnaud Kalimuendo. Le jeune attaquant est dans le viseur du Betis qui pourrait formuler une offre de prêt. Mais pas sûr que le club de la capitale soit disposé à le laisser filer encore cette saison.

Dans le cas où le plan afin de recruter Kylian Mbappé ne fonctionnerait pas, le Real Madrid aurait un plan B. En effet, selon les informations de Marca, le Real Madrid dispose cet été de 200 millions d'euros à dépenser sur le marché des transferts et pourrait donc foncer sur Erling Braut Haaland.

Comme indiqué depuis plusieurs semaines par la presse espagnole, Karim Benzema va prolonger au Real Madrid. Ce vendredi, la Cope annonce que sa prolongation jusqu'en 2023 est imminente.

Selon ESPN, Martin Odegaard, qui souhaite changer d'air, pourrait rapporter gros au Real Madrid. Cinquante millions d'euros, c'est le montant annoncé. Arsenal, qui veut le récupérer, est prévenu.

Kieran Trippier serait emballé à l’idée d’aller à Manchester United, comme l’indique le Manchester Evening News. Certains de ses proches auraient confirmé la probabilité qu’il rejoigne le club cet été.

Arrivé libre l’année dernière en provenance de Chelsea, le Brésilien Willian, sous contrat jusqu’en 2023, a eu du mal à avoir un réel impact sur le jeu d’Arsenal cette saison. Mais son salaire, d’environ 900 000 euros par mois, est un frein à son départ, comme l’indique le Daily Star.

Kurt Zouma, à qui il reste deux ans de contrat, est bien à Londres et préférerait rester dans la capitale anglaise plutôt que rejoindre l’Espagne. Le Daily Mail indique d’ailleurs que West Ham serait prêt à l’accueillir. Les Hammers pourraient prochainement faire une offre de plus de 20 M€ pour le recruter.

D'après les informations du Corriere dello Sport, l’AS Roma et le Genoa se sont mis d’accord pour le transfert d’Eldor Shomurodov (26 ans). L’ailier ouzbek devrait arriver dimanche ou lundi à Rome afin de passer sa visite médicale. Il rejoindra la Louve en prêt avec option d’achat obligatoire de 17,5 M€, plus 2,5 M€ de bonus.

Selon nos informations, Medhi Benatia (34 ans) vient de s'engager pour trois ans en faveur du club turc de Fatih Karagümrük, huitième du championnat de Süper Lig l'an dernier.

Le jeune Mika Biereth (18 ans) a signé son premier contrat professionnel en faveur d'Arsenal. L'avant-centre anglais a refusé un contrat pro offert par Fulham, avec qui il a inscrit 21 buts avec les jeunes la saison passée.

