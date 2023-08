Mercato : la technique de John Textor pour que deux recrues n’échappent pas à l’OL

La suite après cette publicité

Pour aider l’Olympique Lyonnais à redresser la barre, John Textor n’a pas besoin d’aller chercher bien loin. Pour le poste d’entraîneur, il est acquis que Laurent Blanc ne fera pas de vieux os sur les bords du Rhône. Le Cévenol est sous contrat jusqu’en juin 2024, mais il pourrait être débarqué bien avant, surtout si son équipe subit la loi du Paris Saint-Germain dimanche soir.

Textor a déjà un plan en tête : il aimerait faire venir le coach de Botafogo, Bruno Lage, l’hiver prochain. Entre-temps, si Blanc est débarqué, un intérimaire sera embauché. Et l’Américain utilise le même procédé pour son mercato. L’an dernier, il s’était déjà servi au club carioca pour attirer Jeffinho en France. Et ce n’est pas terminé.

Un double coup à 14,5 M€

Au début du mois, la presse brésilienne annonçait que Textor était sur le point de recruter deux autres joueurs du Glorioso : le gardien Lucas Perri (25 ans) et le défenseur central Adryelson (25 ans). Aujourd’hui, Globoesporte nous apprend que les négociations se poursuivent. Textor s’est entretenu avec l’agent des deux joueurs le week-end dernier, avant la victoire de Botafogo contre Bahia (3-0).

Un accord entre l’OL et le club brésilien aurait été conclu il y a plusieurs jours et il ne resterait plus qu’à convaincre les deux joueurs et leur représentant. Une chose est sûre : Textor fait tout pour verrouiller ce dossier. Le média local explique en effet que l’homme d’affaires a repoussé toutes les offres faites pour ces deux éléments pour faire place nette à l’OL. Il a ainsi promis à Botafogo que l’OL s’alignerait sur les meilleures propositions reçues. Au total, ce coup double devrait coûter 14,5 M€ aux Gones (8 M€ pour Perri et 6,5 M€ pour Adryelson), soit la somme attendue par la direction carioca.