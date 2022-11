Ligue 2 : l'après-midi cauchemardesque de l'AS Saint-Etienne

La suite après cette publicité

Après sa descente en deuxième division la saison dernière, les supporters de l'AS Saint-Etienne pensaient avoir touché le fond. Pourtant, alors que le club souhaitait profiter de ce passage en Ligue 2 pour se reconstruire, il continue sa lente descente aux enfers en ce début de saison. Aujourd'hui 19e de Ligue 2 (avec onze points) et avec un match d'avance sur Niort, lanterne rouge du Championnat, l'ASSE a vécu un après-midi cauchemardesque, contre Rodez. Dans leur Stade Geoffroy-Guichard, les hommes de Laurent Batllès - plus que jamais sur la sellette - ont concédé leur septième défaite de la saison face à Rodez (2-0).

Les Verts ont cédé par l'intermédiaire de Senaya (54e), avant que le malheureux Namri (60e) ne trompe son propre gardien. Après le deuxième but encaissé, les supporters ont sorti des masques de clown et demandé, une nouvelle fois, le départ de la direction. Des banderoles «honte à vous !» étaient présentes dans les virages du club. Puis, petit à petit, les tribunes se sont vidées. Pour ne rien arranger, la défaite a été accompagnée de l'expulsion du défenseur Jimmy Giraudon. Alors qu'il était sanctionné d'un carton jaune, Giraudon, ainsi que plusieurs stéphanois, ont pesté auprès de l'arbitre, avant que des tensions n'éclatent avec des joueurs de Rodez. L'arbitre a alors décidé d'exclure Giraudon, sous les ironiques applaudissements de Geoffroy Guichard. La huitième expulsion de Saint-Etienne en 15 journées.

Les supporters sortent les masques de clown

À cran, les joueurs, à l'image de Jean-Philippe Krasso, comprennent ces critiques. «Je ne sais pas, on n'a pas mis les ingrédients. On n'a pas su les mettre en danger et on s'est fait punir une fois et après, sur un coup de pied arrêté. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas la solution, on travaille à l'entraînement. Il manque beaucoup de travail. On est des joueurs, on se donne sur le terrain, on joue pour les supporters, on comprend les supporters, même si cela ne résout rien. Il va falloir travailler et revenir beaucoup mieux pendant cette trêve. Car pour l'instant, ce n'est pas ça», a-t-il lâché sur BeIN Sports.

Les Verts, qui pourraient se retrouver à la dernière place de Ligue 2 ce samedi soir, vont donc bénéficier d'une pause d'un mois pour tenter de calmer les choses. En conférence de presse après la rencontre, la direction stéphanoise a conforté Laurent Batllès à son poste : «Nous allons faire le nécessaire pour apporter le maximum de solutions à Laurent et pour que le reste de la saison conforte avec nos attentes. Il n'y aura donc pas de décision immédiate, car ce genre de déroute n'est jamais de bon conseil (...) Nous avons touché le fond. On a aussi touché les limites d’une équipe qui, après avoir montré de belles choses, est aujourd’hui en difficulté.», a expliqué Jean-François Soucasse, le président exécutif des Verts. Le mois de décembre s'annonce donc très long pour le peuple Vert, qui court droit vers une descente en National 1. Ce qui serait un drame absolu pour ce grand club français.