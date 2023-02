OL : la franche mise au point de Bruno Cheyrou

La suite après cette publicité

Dixième du classement de Ligue 1, à 16 points du podium, l’Olympique Lyonnais est embarqué dans une nouvelle saison galère. Privé de coupe d’Europe, le club de Jean-Michel Aulas espère ne pas vivre une deuxième saison avec cette privation. Pour ce faire, les Gones ont donc recruté cet hiver. Dejan Lovren, Jeffino et Amin Sarr ont ainsi rejoint les rangs lyonnais. Mais ce mercato hivernal a beaucoup fait parler.

Les supporters de l’OL sont mécontents et l’une des raisons avancées pour ces critiques est la mauvaise gestion faite par la cellule de recrutement. Une cellule dirigée par un Bruno Cheyrou très souvent pointé du doigt. Ce vendredi, l’OL avait convié les médias aux présentations officielles des trois recrues rhodaniennes. Et cet exercice a aussi été l’occasion pour le board de s’expliquer. Très attendu, Cheyrou n’a pas échappé aux questions et il y a répondu sans sourciller, avouant que tous ces reproches ne l’avaient pas laissé indifférent.

Cheyrou se défend

« Je n’étais pas insensible. Après, si je commence à écouter tout ce qui se dit, je dois arrêter, m’en aller. ce n’est pas le but, j’ai la confiance du président, de Vincent (Ponsot), ça c’est le plus important. J’ai encore beaucoup d’énergie, d’espoir et de force. Ce qui m’a ennuyé, c’est pas mal de désinformation qui ont troublé la sérénité dans laquelle on essaie de travailler. Par rapport aux résultats, on ne peut rien dire. Par rapport à d’autres sujets, je le déplore, mais ça fait partie de l’évolution de la société. c’est vrai que les réseaux sociaux, les sites internet, ne sont pas forcément très tendres. Ça fait partie du job. Quand on aura des résultats, ce sera peut-être l’inverse », a-t-il déclaré, avant de défendre son bilan.

« Je ne suis pas insensible, je suis un homme. Il y a aussi des dommages collatéraux que vous ne mesurez pas toujours et qui m’atteignent beaucoup plus et là c’est pas la même histoire. (…) Si je dois me justifier sur toutes les pistes, rumeurs, on ne va pas s’en sortir. (…) Je veux bien être responsable de beaucoup de choses, mais ça fait qu’une petite année que je suis revenu au recrutement des garçons donc je ne peux pas être accusé de tous les maux. On peut faire la liste des joueurs recrutés ensemble, elle n’est pas si mauvaise que ça. Le recrutement est validé par le classement et c’est incontestable. (…) On peut parler de la cellule de recrutement, la critiquer, la dénigrer, mais quand on fait le bilan, si vous êtes capables de contredire, on peut en discuter avec plaisir. » C’est dit !