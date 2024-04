L’OL a la rage contre Bradley Barcola

«Un lâcheur». Voilà le sentiment qui avait habité les supporters de l’Olympique Lyonnais en voyant Bradley Barcola (21 ans) filer vers le Paris Saint-Germain cet été, dans les derniers instants du mercato et pour un contrat de cinq saisons. Si l’ailier lancé par Peter Bosz aura permis de rapporter près de 50 millions d’euros à son club formateur, son départ surprise n’a pas du tout été apprécié par les supporters alors que l’OL était dans une très mauvaise posture et qu’il était la révélation de la saison lyonnaise 2022-23.

Pourtant, Bradley Barcola semble avoir fait le bon choix puisqu’il est aujourd’hui un élément important de l’effectif de Luis Enrique. Auteur de trois buts et neuf passes décisives en 33 rencontres, il avait été une nouvelle fois titularisé pour affronter son club formateur, après sa très belle performance réalisée à Barcelone (4-1). Hué et insulté sur ses premières touches de balle par le parcage lyonnais, qui lui avait déjà fait vivre un enfer lors de son entrée en jeu au Groupama Stadium à l’aller (4-1), le joueur né à Lyon avait subi des insultes et des propos haineux tenus par des supporters de l’OL, sur les réseaux sociaux.

La direction lyonnaise n’a pas apprécié

Pourtant, cela ne l’a pas empêché de briller au Parc des Princes. Dangereux tout au long de la rencontre, il aura tout simplement rayonné avec 8 duels remportés sur 16 disputés, 2 tirs cadrés, 4 ballons récupérés et une interception. Auteur d’une passe décisive pour permettre à Lucas Beraldo de faire le break rapidement et déjà impliqué sur le but contre-son-camp de Nemanja Matic, Bradley Barcola ne manquait pas de fêter ces deux buts face aux Gones présents dans l’enceinte parisienne.

Une manière de répondre aux insultes des dernières semaines ? Selon les informations du Progrès, après l’ouverture du score parisienne, l’international espoirs de 21 ans s’est retourné vers le parcage lyonnais pour célébrer de façon provocatrice avant de filer vers ses partenaires. Un geste qui est mal passé auprès de la direction lyonnaise et qui aurait même été surprise par son attitude, lui qui a publié une photo énigmatique sur Instagram, accompagnée de la légende «La justice de Dieu». Bradley Barcola et l’OL n’ont d’ailleurs pas fini de se croiser, puisqu’ils se retrouveront en finale de Coupe de France, le 25 mai prochain à Lille.