PSG-OL : la forte réaction d’Anthony Lopes

Hier soir, le Paris Saint-Germain a étrillé l’Olympique Lyonnais (voir les notes du match), et a désormais plus qu’une main sur le titre. De son côté, la formation rhodanienne est reprise de volée, et voit sa belle dynamique brisée. Un match à oublier pour Anthony Lopes, même si tout n’est pas à jeter, comme il l’a dit sur Prime Vidéo.

«C’est un match catastrophique. Quand on prend deux buts dans les 7-8 premières minutes, c’est très compliqué, surtout en venant ici. Maintenant, il faut remettre la tête à l’endroit. Il n’y a pas tout à jeter, certes on en prend 4, mais ça ne doit pas remettre en question tout ce qu’on a fait par le passé. Ça nous permettra de repartir pied au plancher pour la semaine prochaine», a commenté le gardien lyonnais de 33 ans. Le prochain rendez-vous s’annonce décisif, puisque les Gones reçoivent l’AS Monaco, dauphin du PSG ce lundi.