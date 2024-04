L’OL a subi un cinglant retour sur terre !

L’équipe à battre en 2024. Qui aurait pu dire ça il y a quelques mois encore lorsque l’Olympique Lyonnais, lanterne rouge du championnat de France, voyait le spectre de la Ligue 2 se rapprocher. Pourtant, avant de défier le Paris Saint-Germain, dimanche soir au Parc des Princes, dans le cadre de la 30e journée, l’OL avait une formidable opportunité de marquer les esprits et ainsi poursuivre sa fantastique remontée au classement. Porté par un mercato hivernal ambitieux et un nouvel entraîneur (Pierre Sage) incarnant parfaitement le renouveau rhodanien, le club présidé par John Textor affichait, en effet, un meilleur bilan que son adversaire du soir depuis le début de l’année en Ligue 1. Oui mais voilà, malgré ses 14 succès lors des 17 derniers matches toutes compétitions confondues (3 défaites, 1 nul) et une nouvelle série prometteuse de six victoires de rang, l’OL a sombré face à l’armada offensive des Parisiens. Huitièmes au coup d’envoi, les visiteurs n’ont jamais réellement existé dans cette rencontre.

Un plan tactique inefficace, une déroute inévitable

Sonnés, coup sur coup, dès les premiers instants de ce choc, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette étaient ainsi menés de deux buts après six petites minutes de jeu… Incapable de stopper Bradley Barcola, une nouvelle fois brillant, largement dominé dans l’entrejeu et en grande souffrance face à l’impact de Gonçalo Ramos, l’OL ne pouvait que rendre les armes (1-4). Une défaite ne souffrant d’aucune contestation possible malgré les grandes ambitions affichées par les Lyonnais en marge de cette confrontation. Déterminé à l’idée de marquer les esprits dans la capitale française et avant de retrouver les Rouge et Bleu en finale de Coupe de France, le 25 mai prochain à Lille, Pierre Sage avait d’ailleurs assuré vouloir priver l’équipe parisienne de ballons et l’emmener «dans quelque chose qu’elle n’aime pas». Un échec cuisant. Organisés en 4-2-3-1 - un système tactique qui n’a jamais fait ses preuves puisque l’OL reste sur 6 défaites et 1 nul avec ce dispositif - les Rhodaniens n’ont ainsi jamais trouvé les clés pour stopper les vagues franciliennes.

Fragile défensivement, pas assez tueur face au but et constamment dominé au milieu de terrain, l’OL n’a pas non plus profité de la titularisation de Rayan Cherki, crédité d’un 3,5 par la rédaction FM et globalement très décevant. «Dès le début du match, on s’est mis dans de mauvaises dispositions. Avec le premier but on doit mieux faire, le 2e je suis fautif. Contre Paris chez eux c’est compliqué. On a essayé de revenir, on a été mieux dans le jeu, moins de peur. Malgré tout on fait encore des erreurs. Ca va nous servir, déjà pour la semaine prochaine. Ça va nous remettre au travail, je pense que ça va nous permettre aussi de redescendre sur terre car on était sur un beau nuage. C’est dommage d’avoir donné cette prestation ce soir. On est déçu de nous-mêmes. Ce n’est pas beau pour les supporters qui sont venus, ceux qui ont cru en nous. Mais il ne faut pas lâcher, se remettre au travail comme on l’a toujours fait et être prêt pour le prochain match», analysait, en ce sens, Lacazette au micro de Prime Vidéo. Une déception également perceptible dans les propos tenus par Anthony Lopes.

Le vestiaire de l’OL ne s’alarme pas !

«On a fait une entame de match catastrophique. Il faut juste se remettre la tête à l’endroit mais il n’y a pas tout à jeter. On en prend 4 mais ça ne doit pas tout remettre en question. Quand on prend 2 buts en moins de 8 minutes, tout tombe à l’eau. Ca va nous servir de leçon et j’espère qu’on rectifiera le tir dimanche prochain. La finale de Coupe de France face au PSG ? Ca ne sert à rien de penser à ça maintenant». Frustré sans pour autant tomber dans le catastrophisme, le dernier rempart lyonnais a, malgré tout, noté les limites actuelles de l’OL. Des failles également soulignées par Pierre Sage en conférence de presse. «Dans le football la loge artistique ne compte jamais. On retiendra juste qu’on a perdu 4-1. Ils ont un effectif de grande qualité. Je suis partagé car on a été en dessous de notre niveau notamment sur le plan défensif. Malgré tout il y avait des choses à faire sur le plan offensif à condition de bien défendre», pestait le technicien tricolore. Des regrets légitimes au regard des difficultés affichées par la charnière centrale ou encore Ainsley Maitland-Niles (puis Clinton Mata) dans son duel avec Bradley Barcola.

Dépassé par la vivacité des attaquants parisiens, l’OL, qui reste malgré tout devant l’OM avec un petit point d’avance, pourra également regretter son manque d’efficacité offensive. Portés par Ernest Nuamah, buteur et tout proche de s’offrir un doublé, ou encore Saïd Benrahma, très remuant dans son couloir gauche, les Gones - qui n’avaient plus perdu depuis leur déroute à domicile face au RC Lens début mars (0-3) - ont ainsi tenté leur chance à 16 reprises (6 tirs cadrés). De quoi rendre cette défaite un peu plus amère aux yeux du technicien lyonnais. «On a fait une course avec 200 mètres de retard sur un 300m. Malgré tout, j’ai vu des choses offensivement. On aurait mérité de marquer plus. Ce soir, on perd sur notre jeu défensif. On a pas su gérer les positions larges et on n’a pas pu s’organiser entre nos latéraux et nos ailiers. Je regrette de ne pas avoir pu nous adapter plus rapidement. Le score ne reflète pas notre match offensivement. On va oublier le résultat, mais on a des choses à corriger défensivement. On était sur une belle série, on perd ce soir, il ne faut pas tout oublier», précisait Sage au micro de Prime Vidéo. Une analyse lucide qui ne l’empêche cependant pas d’envisager ce sprint final avec détermination.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 66 29 44 19 9 1 69 25 8 Lyon 41 30 -10 12 5 13 39 49

«Le prochain match sera très important pour nous rattraper. Notre ambition reste intacte. On perd contre l’une des meilleures équipes d’Europe. Je tiens à les saluer car quand ils sont à ce niveau, c’est très dur de les battre». De passage en zone mixte, Henrique, latéral gauche de cette formation lyonnaise, se voulait lui aussi optimiste malgré la claque reçue. «On savait que ça allait être un match très difficile pour nous, surtout ici quand on joue à l’extérieur. On a pris deux buts en six minutes, ça fait du mal mais c’est comme ça. Il faut relever la tête, on sait qu’on peut mieux faire, ce n’est pas inquiétant, on a des objectifs, on sait qu’on doit travailler encore comme on a fait depuis l’arrivée du coach et on va continuer ainsi jusqu’à la fin. Le PSG ? C’est une très belle équipe, pas qu’en France, c’est pour tout le monde pareil mais on aurait pu faire mieux même contre une équipe comme Paris. C’est fait maintenant à nous de relever la tête». Avant de retrouver le club de la capitale, le 25 mai à Lille, pour une finale de Coupe de France d’ores et déjà très attendue, l’OL disputera, à ce titre, quatre autres finales (Monaco, Lille, Clermont, Strasbourg) décisives dans cette course effrénée à l’Europe.