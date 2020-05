Un arbitre mexicain s'en prend à André-Pierre Gignac

Le nom de Marco Antonio Rodriguez ne vous dit rien du tout sans doute. Cet ancien arbitre international mexicain a parlé ESPN de son vécu sur les terrains et de la relation entre les hommes en noir et les joueurs. Il en a profité pour glisser un petit tacle à André-Pierre Gignac (34 ans), le buteur des Tigres. D'après lui, le Français se montre trop nerveux sur un terrain et s'en prend trop facilement à l'arbitre, ce qui n'aurait pas été possible avec lui.

«Le joueur a soudain pris des habitudes qui tentent de profiter d’un problème émotionnel ou d'un problème de hiérarchie. Par exemple, Gignac crie sur tous les arbitres, mais avec moi ça ne dure pas deux minutes dans un match. Je suis sûr qu’avec un carton jaune il n’aurait jamais osé élever la voix et insulter. Le dialogue aurait été comme il se doit, avec beaucoup de respect entre tout le monde. Les joueurs de cette qualité ont pris beaucoup d'importance et se sentent au-dessus de l'autorité de l'arbitre », regrette celui qui a notamment dirigé la demi-finale entre le Brésil et l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2014.