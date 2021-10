Les 3 prochains matchs du PSG gratuitement sur Prime Vidéo

La Ligue 1 vous enchante ? N'en dîtes pas plus. La deuxième partie du mois d'octobre va ravir vos yeux et vos oreilles avec des chocs de toutes parts qui concernent le PSG, l'OM et le LOSC. Ces trois équipes pour le moins emballantes vont offrir du grand spectacle. Cela commence dès ce vendredi 15 octobre avec le PSG-Angers en guise d'ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Un PSG sans ses Sud-Américains mais avec un Kylian Mbappé en grande forme qui aura pour mission de faire oublier la défaite à Rennes juste avant la trêve internationale.

Puis c'est le Classique qui sera au programme dès le week-end suivant, avec un OM-PSG bouillant qui se tiendra le dimanche 24 octobre prochain. Un Orange Vélodrome en fusion, un Olympique de Marseille revigoré par le bondissant Jorge Sampaoli, Lionel Messi qui découvrira la ferveur du public marseillais, le rendez-vous promet d'être explosif ! Et ce n'est pas fini pour le Paris Saint-Germain qui recevra le champion en titre, le LOSC, le vendredi 29 octobre.

Un Classique et une revanche pour le PSG !

L'occasion pour le club de la capitale de prendre sa revanche, puisqu'il avait perdu au Parc des Princes la saison passée contre cet adversaire qui allait le priver du titre national. Angers, OM, LOSC, trois rendez-vous déjà très importants pour Paris dont vous allez pouvoir profiter grâce à une offre exceptionnelle d'Amazon.

