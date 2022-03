Brendan Rodgers impressionné par le Roazhon Park

«C’est l’une des plus belles ambiances que j’ai jamais vu. Même en Angleterre. Tout le stade qui encourageait l’équipe, même avant le coup d’envoi. La foule a créé une ambiance magnifique. Il nous a fallu gérer tout ça, mais nous l’avons fait et c’est très important.» Ces mots sont ceux de Brendan Rodgers, entraineur de Leicester, après la défaite de son équipe face au Stade Rennais au Roazhon Park. S'il reconnait la qualité dans les tribunes, il n'en oublie pas celle sur le terrain : «Rennes a une équipe bourrée de talent, on comprend pourquoi ils réussissent si bien en Ligue 1. Bonne chance à eux, j’espère qu’ils se qualifieront pour la Ligue des champions.»

L'ambiance dans les tribunes annonçait en tout cas le combat à venir sur le terrain, et l'ancien manager de Liverpool admettait d'ailleurs que certains de ses joueurs n'étaient pas habitués à ce genre d'atmosphère : «ce soir, nous avons vraiment dû nous battre, montrer notre état d’esprit, notre détermination. Ils étaient menés 2-0 mais ils ont attaqué très fort, et l’atmosphère était fantastique. Il a fallu défendre, subir. Une telle pression c’est nouveau pour certains. Beaucoup étaient très fatigués à la fin mais ils ont tenu bon et ils ont donné leur maximum.»